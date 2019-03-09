Метрополитен Москвы организовал выставку в честь 85-летия Юрия Гагарина
Метрополитен Москвы 9 марта организовал тематическую выставку на станции МЦК «Площадь Гагарина», приуроченную к празднованию 85-летия со дня рождения первого в мире космонавта Юрия Гагарина. Об этом стало известно от пресс-службы столичного метрополитена.
«На выставочной площадке метро между станциями МЦК «Площадь Гагарина» и «Ленинским проспектом» 9 марта открылась планшетная выставка «Наш Гагарин», подготовленная совместно с московским Музеем космонавтики. Она познакомит пассажиров с жизнью космонавта Юрия Гагарина», — сообщает пресс-служба.
Известно, что для выставки были установлены костюм-скафандр и макеты ракет, а платформу станции МЦК «Площадь Гагарина» оформили фотографиями, которые были сделаны лично героем РФ, космонавтом Олегом Кононенко, который в настоящий момент находится на орбите.
Помимо этого, пресс-служба сообщает, что 9 марта герой России, космонавт Сергей Ревин провел лекцию для приглашенных на станцию МЦК «Площадь Гагарина» о космосе, а также рассказал о собственных экспедициях. На мероприятии присутствовали дети-сироты и дети с особенностями в развитии.
Столичный мэр Сергей Собянин также анонсировал в своем Twitter неделю Гагарина на ВДНХ.
85 лет со дня рождения Юрия Гагарина. Как простой русский парень стал мировой суперзвездой? Об этом расскажут в #павильонКосмос на #ВДНХ, где стартовала неделя Гагарина. Кстати, Юрий Алексеевич был в этом павильоне в 1965-м, встречался с гостями выставки. https://t.co/BAc5GChSfP pic.twitter.com/0RrdGc6yff— Сергей Собянин (@MosSobyanin) March 9, 2019