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Метрополитен Москвы организовал выставку в честь 85-летия Юрия Гагарина

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Сотрудники МЧС спасли со льдины в Финском заливе почти сто рыбаков

Сотрудники МЧС спасли со льдины в Финском заливе почти сто рыбаков
Северокорейские СМИ сообщили, что министр из РФ передал подарок Ким Чен Ыну

Северокорейские СМИ сообщили, что министр из РФ передал подарок Ким Чен Ыну

 Россиянина ранили ножом в Армении

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США опровергли сообщения о гибели американских военных при взрыве в Манбидже

США опровергли сообщения о гибели американских военных при взрыве в Манбидже
19:24   9 Марта 2019
Весь мир

Трое граждан США погибли в Манбидже при взрыве заминированного автомобиля

Трое граждан США погибли в Манбидже при взрыве заминированного автомобиля

Заминированный автомобиль, за рулем которого находился террорист-смертник, взорвался на юге сирийского города Манбидж поблизости рынка домашнего скота.

Как сообщает в субботу Hawar, в результате теракта на дороге Аль-Баб – Манбидж, целью которой являлся американский конвой, погибли три гражданина США и еще шестеро получили ранения. Один из пострадавших американцев, как отмечается, находится в критическом состоянии. Все пострадавшие госпитализированы.

Ранее в субботу сообщалось, что в окрестностях города пальмира в Сирии при взрыве мины, оставленной террористами ИГ* (запрещенной в РФ и ряде других стран организации) погибли восемь мирных жителей и 11 человек пострадали.

Трое граждан США погибли в Манбидже при взрыве заминированного автомобиля

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Автор: Александр Люблинский
#жертвы #сирия #манбидж #теракт #американцы #конвойсша

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