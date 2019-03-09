Трое граждан США погибли в Манбидже при взрыве заминированного автомобиля

Заминированный автомобиль, за рулем которого находился террорист-смертник, взорвался на юге сирийского города Манбидж поблизости рынка домашнего скота.

Как сообщает в субботу Hawar, в результате теракта на дороге Аль-Баб – Манбидж, целью которой являлся американский конвой, погибли три гражданина США и еще шестеро получили ранения. Один из пострадавших американцев, как отмечается, находится в критическом состоянии. Все пострадавшие госпитализированы.

Ранее в субботу сообщалось, что в окрестностях города пальмира в Сирии при взрыве мины, оставленной террористами ИГ* (запрещенной в РФ и ряде других стран организации) погибли восемь мирных жителей и 11 человек пострадали.