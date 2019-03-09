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19:09   9 Марта 2019
Весь мир

Жертвами нападения на ночной клуб в Мексике стали 15 человек

Жертвами нападения на ночной клуб в Мексике стали 15 человек

Группа вооруженных людей напали на ночной клуб La Playa в мексиканском городе Саламанка (штат Гуанахуато), убив 15 человек и ранив пятерых.

Об этом в субботу, приводя данные властей, сообщает местная газета Milenio.

В частности, сообщается, что нападавшие ворвались в клуб, где находилось около 20 человек и открыли огонь по посетителям, после чего скрылись на автомобиле. Прибывшие на место происшествия полицейские, которых вызвали очевидцы, не успели никого задержать.

Информации о том, кто может быть причастен к преступлению не приводится. Также пока не сообщается, в каком состоянии находятся пострадавшие.

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Автор: Александр Люблинский
#жертвы #полиция #нападение #мексика #ночнойклуб

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