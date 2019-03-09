Протестные акции «желтых жилетов» закончились в Париже
Спецподразделения полиции и жандармерии вытеснили 9 марта демонстрантов с площади Звезды — генерала де Голля. Об этом сообщают очевидцы. Протестные акции в Париже завершены, дорожно-транспортное движение по площади и проспекту также восстановлено.
На Елисейских полях вблизи с площадью звезды с утра собрались «желтые жилеты». По заявленному маршруту именно оттуда колонна, насчитывающая несколько сотен человек, направилась шествовать по городу. Демонстранты держались маршрута, пройдя через Лувр, затем через Сену по мосту, а через несколько часов завершили акцию в юго-восточной части Парижа.
Известно, что изначально от колонны митингующих отделилась группа агрессивно настроенной молодежи. Она осталась на Елисейских полях. В скором времени молодые люди из обособившейся «команды» начали нападать на полицейских. Тем пришлось ответить атакой слезоточивым газом, шумовыми гранатами и водометами. Стычки между полицейскими и демонстрантами возобновлялись несколько раз.
Сообщается, что несколько человек задержаны.
???? #PARIS -Gilets Jaunes- ???? Un manifestant blessé à la tête par le projectile d’une grenade lacrymogène sur les Champs-Elysées. @davduf #GiletsJaunes #Acte17 #9Mars2019 pic.twitter.com/DKN864H1qn— Gilets Jaunes Paris #Acte17✊ #ONLR #GiletsJaunes (@GiletsJaunesGo) March 9, 2019