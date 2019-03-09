Протестные акции «желтых жилетов» закончились в Париже

Спецподразделения полиции и жандармерии вытеснили 9 марта демонстрантов с площади Звезды — генерала де Голля. Об этом сообщают очевидцы. Протестные акции в Париже завершены, дорожно-транспортное движение по площади и проспекту также восстановлено.

На Елисейских полях вблизи с площадью звезды с утра собрались «желтые жилеты». По заявленному маршруту именно оттуда колонна, насчитывающая несколько сотен человек, направилась шествовать по городу. Демонстранты держались маршрута, пройдя через Лувр, затем через Сену по мосту, а через несколько часов завершили акцию в юго-восточной части Парижа.

Известно, что изначально от колонны митингующих отделилась группа агрессивно настроенной молодежи. Она осталась на Елисейских полях. В скором времени молодые люди из обособившейся «команды» начали нападать на полицейских. Тем пришлось ответить атакой слезоточивым газом, шумовыми гранатами и водометами. Стычки между полицейскими и демонстрантами возобновлялись несколько раз.

Сообщается, что несколько человек задержаны.