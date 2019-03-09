Сотрудники МЧС спасли со льдины в Финском заливе почти сто рыбаков

Штормовой ветер и метель, которые обрушились в субботу утром на Санкт-Петербург способствовали быстрому разрушению льда, в результате чего около сотни любителей подледного лова оказались в опасной ситуации в Финском заливе.

Об этом сообщает Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, отмечая, что спасатели сняли со льда Финского залива 97 рыбаков.

Ранее в субботу из-за угрозы наводнения были закрыты затворы Комплекса защитных сооружений, что повлекло за собой необходимость предпринять экстренные меры для спасения рыбаков.

«В кратчайшие сроки к петербургской дамбе прибыли экипажи эвакуаторов, которые перевезли спасательные катера на другую сторону КЗС, минуя закрытые из-за угрозы наводнения створы. Благодаря этому на борт спасательных катеров на воздушных подушках были взяты 97 рыбаков, которых благополучно доставили на берег», - рассказали в спасательном ведомстве.

Также спасатели напомнили петербуржцам и гостям города об опасности выхода на лед водоемов в черте города и за ее пределами.