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18:48   9 Марта 2019
Россия

Минтруд назвал профессию врачей самой востребованной

Минтруд назвал профессию врачей самой востребованной

Министерство труда и социальной защиты России рассказало о самых востребованных профессиях на сегодняшний день. Людям этих специальностей проще всего устроиться на работу при помощи службы занятости. 

Отмечается, что без труда смогут устроиться работники здравоохранительной сферы, то есть врачи и средний медперсонал. 

На втором месте числятся рабочие в области строительства, разных видов промышленности (пищевой, текстильной, швейной и т.д), а также в сфере электротехники и электроники. Сотрудники металлообрабатывающего и машиностроительного производства не меньше востребованы на рынке труда. 

Чуть сложнее с поиском работы придется работникам служб, которые осуществляют охрану граждан и собственности. Они замыкают тройку лидеров. 

Однако в ведомстве отмечают, что дольше всего ищут работу неквалифицированные сотрудники. 

 

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Автор: Софья Белоцерковская
#врачи #вакансии #служба занятости #вострубованные профессии

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