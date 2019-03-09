Минтруд назвал профессию врачей самой востребованной
Министерство труда и социальной защиты России рассказало о самых востребованных профессиях на сегодняшний день. Людям этих специальностей проще всего устроиться на работу при помощи службы занятости.
Отмечается, что без труда смогут устроиться работники здравоохранительной сферы, то есть врачи и средний медперсонал.
На втором месте числятся рабочие в области строительства, разных видов промышленности (пищевой, текстильной, швейной и т.д), а также в сфере электротехники и электроники. Сотрудники металлообрабатывающего и машиностроительного производства не меньше востребованы на рынке труда.
Чуть сложнее с поиском работы придется работникам служб, которые осуществляют охрану граждан и собственности. Они замыкают тройку лидеров.
Однако в ведомстве отмечают, что дольше всего ищут работу неквалифицированные сотрудники.
Названы профессии, обладатели которых быстро находят работу через центры занятости.#работа #вакансии pic.twitter.com/DpmzdxzFwH— Пятый канал Новости (@5tv) March 9, 2019