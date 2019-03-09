Министерство труда и социальной защиты России рассказало о самых востребованных профессиях на сегодняшний день. Людям этих специальностей проще всего устроиться на работу при помощи службы занятости.

Отмечается, что без труда смогут устроиться работники здравоохранительной сферы, то есть врачи и средний медперсонал.

На втором месте числятся рабочие в области строительства, разных видов промышленности (пищевой, текстильной, швейной и т.д), а также в сфере электротехники и электроники. Сотрудники металлообрабатывающего и машиностроительного производства не меньше востребованы на рынке труда.

Чуть сложнее с поиском работы придется работникам служб, которые осуществляют охрану граждан и собственности. Они замыкают тройку лидеров.

Однако в ведомстве отмечают, что дольше всего ищут работу неквалифицированные сотрудники.