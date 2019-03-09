- Жертвами мощного взрыва под сирийской Пальмирой стали восемь человек

Восемь человек погибли и 11 пострадали в сирийской деревне Арак в окрестностях города Пальмира в результате подрыва на мине, заложенной террористами запрещенной в РФ и в ряде других государств группировки ИГ*.

Об этом в субботу 9 марта сообщает сирийский государственный телеканал Syria TV.

«Восемь мирных жителей погибли, еще 11 пострадали в результате взрыва мины, заложенной террористами ИГ* в деревне Арак в пальмирской пустыне», - передает телеканал с места событий.

Ранее сообщалось, что в сирийской провинции Хама в деревне Наджм аз-Зухур на мине подорвались и погибли двое детей.

До этого – 26 февраля – в деревне Вади аль-Азиб на оставленной террористами мине подорвался автобус, в результате чего погибли 24 мирных жителя.

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