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18:31   9 Марта 2019
Весь мир

Жертвами мощного взрыва под сирийской Пальмирой стали восемь человек

Жертвами мощного взрыва под сирийской Пальмирой стали восемь человек

Восемь человек погибли и 11 пострадали в сирийской деревне Арак в окрестностях города Пальмира в результате подрыва на мине, заложенной террористами запрещенной в РФ и в ряде других государств группировки ИГ*.

Об этом в субботу 9 марта сообщает сирийский государственный телеканал Syria TV.

«Восемь мирных жителей погибли, еще 11 пострадали в результате взрыва мины, заложенной террористами ИГ* в деревне Арак в пальмирской пустыне», - передает телеканал с места событий.

Ранее сообщалось, что в сирийской провинции Хама в деревне Наджм аз-Зухур на мине подорвались и погибли двое детей.

До этого – 26 февраля – в деревне Вади аль-Азиб на оставленной террористами мине подорвался автобус, в результате чего погибли 24 мирных жителя.

* - Жертвами мощного взрыва под сирийской Пальмирой стали восемь человек

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Автор: Александр Люблинский
#жертвы #сирия #пальмира #иг #террористы #мина

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