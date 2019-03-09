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 Кубинские власти назвали терактом аварию на венесуэльской ГЭС

Кубинские власти назвали терактом аварию на венесуэльской ГЭС
18:05   9 Марта 2019
Весь мир

Кубинские власти назвали терактом аварию на венесуэльской ГЭС

Кубинские власти назвали терактом аварию на венесуэльской ГЭС

Председатель Государственного совета и Совета министров Кубы Мигель Диас-Канель назвал инцидент на венесуэльской гидроэлектростанции «Эль-Гури», который привел к отключению электроэнергии практически по всей стране, террористическим актом.

Свое мнение кубинский политик высказал в субботу в своем микроблоге Twitter.

«Электроэнергетический саботаж в Венесуэле - это грязный террористический акт, совершенный, чтобы сломить сопротивление народа Венесуэлы и поощрить военное вторжение», - говорится в опубликованном им сообщении.

Напомним: авария на крупнейшей в Венесуэле ГЭС «эль-Гури» произошла в пятницу 8 марта. Президент страны Николас Мадуро заявил, что американский империализм развязал против Венесуэлы энергетическую войну, одним из эпизодов которой и стала диверсия на ГЭС.

В то же время, глава Министерства связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес заявил, что гидроэлектростанция подверглась кибератаке.

 

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Автор: Александр Люблинский
#авария #теракт #венесуэла #гэс #куба #эль-гури

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