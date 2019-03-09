Кубинские власти назвали терактом аварию на венесуэльской ГЭС
Председатель Государственного совета и Совета министров Кубы Мигель Диас-Канель назвал инцидент на венесуэльской гидроэлектростанции «Эль-Гури», который привел к отключению электроэнергии практически по всей стране, террористическим актом.
Свое мнение кубинский политик высказал в субботу в своем микроблоге Twitter.
«Электроэнергетический саботаж в Венесуэле - это грязный террористический акт, совершенный, чтобы сломить сопротивление народа Венесуэлы и поощрить военное вторжение», - говорится в опубликованном им сообщении.
Напомним: авария на крупнейшей в Венесуэле ГЭС «эль-Гури» произошла в пятницу 8 марта. Президент страны Николас Мадуро заявил, что американский империализм развязал против Венесуэлы энергетическую войну, одним из эпизодов которой и стала диверсия на ГЭС.
В то же время, глава Министерства связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес заявил, что гидроэлектростанция подверглась кибератаке.
El sabotaje eléctrico en #Venezuela es un sucio hecho terrorista para doblegar la resistencia del pueblo venezolano y alentar la intervención militar. Cuanta perversidad imperial en esa criminal, violatoria e injerencista manera de actuar #ManosFueraDeVenezuela #SomosCuba ???????????????? pic.twitter.com/R8zjmg7x9h— Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) 9 марта 2019 г.