Кубинские власти назвали терактом аварию на венесуэльской ГЭС

Председатель Государственного совета и Совета министров Кубы Мигель Диас-Канель назвал инцидент на венесуэльской гидроэлектростанции «Эль-Гури», который привел к отключению электроэнергии практически по всей стране, террористическим актом.

Свое мнение кубинский политик высказал в субботу в своем микроблоге Twitter.

«Электроэнергетический саботаж в Венесуэле - это грязный террористический акт, совершенный, чтобы сломить сопротивление народа Венесуэлы и поощрить военное вторжение», - говорится в опубликованном им сообщении.

Напомним: авария на крупнейшей в Венесуэле ГЭС «эль-Гури» произошла в пятницу 8 марта. Президент страны Николас Мадуро заявил, что американский империализм развязал против Венесуэлы энергетическую войну, одним из эпизодов которой и стала диверсия на ГЭС.

В то же время, глава Министерства связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес заявил, что гидроэлектростанция подверглась кибератаке.