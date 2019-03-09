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17:51   9 Марта 2019
Россия

Бой Антигулова и Долидзе на турнире UFC пройдет в Петербурге

Бой Антигулова и Долидзе на турнире UFC пройдет в Петербурге

Представитель полутяжёлой весовой категории, российский боец смешанного стиля (MMA) Гаджимурад Антигулов встретится на следующем поединке 20 апреля в ходе турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Санкт-Петербурге с Романом Долидзе из Грузии. Об этом сам спортсмен сообщил 9 марта журналистам. 

«Да, будет бой с Долидзе», — сказал он. 

Известно, что Антигулов планировал провести соревнование 23 февраля на турнире UFC в Праге, однако был травмирован. Спортсмен имеет на своем счету 20 побед и пять поражений. Долидзе, который будет дебютировать в UFC, одержал шесть побед без единого поражения в ММА.

Дата турнира UFC назначена на 20 апреля. Соревнование пройдет в спортивном комплексе «Юбилейный».

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Автор: Софья Белоцерковская
#санкт-петербург #бойцы #ufc #соревнование спортсменов

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