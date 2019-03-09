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17:37   9 Марта 2019
Россия

Автобус и тягач столкнулись в Ленбласти, пострадали три женщины

Автобус и тягач столкнулись в Ленбласти, пострадали три женщины

Авария с участием рейсового автобуса и тягача произошла на 523-м километре трассы Вологда – Новая Ладога, в результате чего пострадали три пассажирки автобуса.

Об этом в субботу сообщает пресс-служба Управления ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

«Около 13.30 на 523-м километре автодороги Вологда - Новая Ладога мужчина, управляя автобусом HIGER, не справился с управлением и совершил столкновение со встречным тягачом. В результате ДТП три женщины - пассажира автобуса - пострадали», - говорится в сообщении.

Информации о том, в каком состоянии находятся пострадавшие женщины, в настоящее время не поступало. Детали произошедшего уточняются.

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Автор: Александр Люблинский
#авария #дтп #автобус #ленобласть #тягач

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