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17:26   9 Марта 2019
Россия

Победитель конкурса поедания блинов во Владимире умер

Победитель конкурса поедания блинов во Владимире умер

Мужчина во Владимире погиб после того, как выиграл в конкурсе по поеданию блинов. Следователи уже сообщили, что по данному факту начали проверку. Об этом стало известно от старшего помощника руководителя Следственного управления СК по Владимирской области Ирины Мининой.  

Минина сообщила, что в связи со смертью мужчины после победы в конкурсе по поеданию блинов была начата проверка. Сообщается, что после объявления результатов мужчина отошел в сторону и умер. Сотрудники скорой помощи приехали быстро, однако спасти его не смогли. Экспертиза установит причину смерти. 

«Но съел он очень много блинов», — прокомментировала она.

В полиции добавили, что умер мужчина 8 марта на Суздальском проспекте во Владимире у дома 8. Рядом расположен кинокомплекс «Руськино». Возле него люди праздновали Масленицу, одним из конкурсов на празднике было поедание блинов. Известно, что около после 16:25 мужчина потерял сознание и умер. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#смерть #общество #масленица

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