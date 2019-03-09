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17:16   9 Марта 2019
Весь мир

Мадуро пообещал, что Венесуэла убедительно ответит на агрессию США

Мадуро пообещал, что Венесуэла убедительно ответит на агрессию США

Каждый акт американской агрессии в отношении Венесуэлы будет встречен убедительным ответом.

С таким заявлением в субботу выступил президент Венесуэлы Николас Мадуро.

«Империя США снова недооценивает совесть и решимость народа Венесуэлы. Я уверяю, что каждая попытка агрессии встретит убедительный ответ патриотов, которые любят и храбро защищают нашу родину», - написал он в совеем микроблоге Twitter.

Ранее сообщалось, что 9 марта, когда в США был принят декрет, признающий Венесуэлу «угрозой», в Каракасе планируют провести марш против империализма.

 

Напомним: после того, как лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуаидо 21 января текущего года провозгласил себя президентом страны, США поспешили признать его новый статус и заявить, что они не считают победившего ранее на выборах Николаса Мадуро ленгитимным президентом.

Мадуро, со своей стороны, назвал Гуаидо марионеткой США, ответив, что его действия являются попыткой госпереворота.

Мадуро пообещал, что Венесуэла убедительно ответит на агрессию США

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Автор: Александр Люблинский
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