Мадуро пообещал, что Венесуэла убедительно ответит на агрессию США

Каждый акт американской агрессии в отношении Венесуэлы будет встречен убедительным ответом.

С таким заявлением в субботу выступил президент Венесуэлы Николас Мадуро.

«Империя США снова недооценивает совесть и решимость народа Венесуэлы. Я уверяю, что каждая попытка агрессии встретит убедительный ответ патриотов, которые любят и храбро защищают нашу родину», - написал он в совеем микроблоге Twitter.

Ранее сообщалось, что 9 марта, когда в США был принят декрет, признающий Венесуэлу «угрозой», в Каракасе планируют провести марш против империализма.

El imperio de los EE.UU., una vez más, subestima la conciencia y determinación del pueblo venezolano. Les aseguro, que cada intento de agresión imperial se encontrará con una respuesta contundente de las y los patriotas que amamos y defendemos, con valentía, nuestra Patria. — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) 9 марта 2019 г.

Напомним: после того, как лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуаидо 21 января текущего года провозгласил себя президентом страны, США поспешили признать его новый статус и заявить, что они не считают победившего ранее на выборах Николаса Мадуро ленгитимным президентом.

Мадуро, со своей стороны, назвал Гуаидо марионеткой США, ответив, что его действия являются попыткой госпереворота.