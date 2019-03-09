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17:14   9 Марта 2019
Весь мир

Роухани положительно оценивает трехсторонний саммит с РФ и Азербайджаном

Роухани положительно оценивает трехсторонний саммит с РФ и Азербайджаном

Иранский президент Хасан Роухани положительно оценил трехсторонний формат сотрудничества Ирана с Азербайджаном и Россией. Об этом он сообщил 9 марта в Тегеране во время встречи с министром иностранных дел Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым. 

В ходе двухсторонней встречи президент Роухани поддержал сотрудничество Баку и Тегерана, а также положительно оценил взаимодействие в формате трех стран: Азербайджана, России и Ирана, отметив важность проведения следующей встречи глав государств. Об этом сообщила пресс-служба азербайджанского МИД.

На брифинге в текущем году глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия готовит трехсторонний саммит с Ираном и Азербайджаном. Первая встреча в подобном формате уже прошла в августе 2016 года в столице Азербайджана, а вторая — в ноябре прошлого года в Тегеране.

Помимо этого, Мамедъяров пригласил президента Ирана на саммит Движения неприсоединения, который запланирован на 25-26 октября текущего года в Баку. 

«Президент Роухани с удовлетворением принял приглашение», — говорится в сообщении.

Известно, что Роухани и Мамедъхяров во время встречи обменялись мнениями о экономических проектах и их реализации. Иранский президент отметил, что все представители власти в его стране выступают за сотрудничество с Азербайджаном. Он также отметил, что иранская сторона хочет мирно решить нагорнокарабахский конфликт, используя дипломатические методы в рамках территориальной целостности и неприкосновенности границ Азербайджана.

Глава азербайджанского МИД 9 марта прибыл в Тегеран с официальным визитом. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #иран #политика #азербайджан #весь мир #трехсторонний саммит

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