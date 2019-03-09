Правительство Замбии пообещало закончить строительство моста через Казунгулу

Власти Замбии заверили корейскую строительную компанию Daewoo Engineering and Construction в своем обещании закончить проект строительства моста в Казунгуле между Замбией и Ботсваной.

По словам постоянного секретаря в Министерстве инфраструктуры и жилищного строительства Чарльза Мушота, правительство компенсирует финансовые обязательства в течение следующей недели во избежание плохого влияния на ход строительства.

Мушот также отметил, что проект имеет стратегическое значение для двух стран Сообщества развития Юга Африки и региона.

Секретарь, встречаясь с подрядчиком, сообщил, что в интересах Замбии завершить строительство моста, потому что большая часть экспортных и импортных товаров будут по-прежнему направляться через транзитный путь в Казунгуле в соседнюю Ботсвану, а из нее в более широкие регионы.

В то же время подрядчик заверил обе страны, что проект реализуется в 2020 году. Он будет представлять из себя современный мост длиной почти один километр и более 18 метров шириной с комплексными пограничными сооружениями.

Проект реализован по двусторонней инициативе Замбии и Ботсваны. Обе страны финансирует строительство моста и сотрудничают с международными партнерами.