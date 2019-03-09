Двое детей подорвались на мине в провинции Хама

Агентство SANA сообщило, что в селении Наджм-эз-Зухур провинции Хама, Сирия, на мине подорвались двое детей. Фугасный снаряд, по его данным, заложили боевики запрещенной террористической организации «Исламское государство»*, которая ранее контролировала территорию.

Это не единственный случай. 7 марта аналогичный инцидент произошел в соседнем населенном пункте Тайбет-эль-Имам. Погибло пять мирных жителей. Еще двумя днями ранее — в провинции Алеппо. В сельских районах активировались три взрывных устройства, жертвами которых стали 13 сирийцев. Порядка 30 человек получили ранения.

SANA отмечает, что террористы после ухода оставили на северных и южных территориях множество вооружений. Члены ИГ* минировали дороги, земельные участки, сады и постройки.

7 марта в афганской столице взорвалось несколько минометных снарядов, а также были слышны звуки стрельбы. В результате атаки ранения получили 22 человека. Ответственность за происходящее взяло «Исламское государство»*.

* ИГ, «Исламское государство» — террористическая группировка, запрещена на территории России.