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16:21   9 Марта 2019
Весь мир

Двое детей подорвались на мине в провинции Хама

Двое детей подорвались на мине в провинции Хама

Агентство SANA сообщило, что в селении Наджм-эз-Зухур провинции Хама, Сирия, на мине подорвались двое детей. Фугасный снаряд, по его данным, заложили боевики запрещенной террористической организации «Исламское государство»*, которая ранее контролировала территорию.

Это не единственный случай. 7 марта аналогичный инцидент произошел в соседнем населенном пункте Тайбет-эль-Имам. Погибло пять мирных жителей. Еще двумя днями ранее  — в провинции Алеппо. В сельских районах активировались три взрывных устройства, жертвами которых стали 13 сирийцев. Порядка 30 человек получили ранения.

SANA отмечает, что террористы после ухода оставили на северных и южных территориях множество вооружений. Члены ИГ* минировали дороги, земельные участки, сады и постройки.

7 марта в афганской столице взорвалось несколько минометных снарядов, а также были слышны звуки стрельбы. В результате атаки ранения получили 22 человека. Ответственность за происходящее взяло «Исламское государство»*.

* ИГ, «Исламское государство» — террористическая группировка, запрещена на территории России.

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Автор: Анна Манц
#дети #сирия #иг #хама #мина

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