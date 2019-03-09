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Этуша похоронят на Новодевичьем кладбище 11 марта

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Северокорейские СМИ сообщили, что министр из РФ передал подарок Ким Чен Ыну

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 Россиянина ранили ножом в Армении

Россиянина ранили ножом в Армении
Роухани положительно оценивает трехсторонний саммит с РФ и Азербайджаном

Роухани положительно оценивает трехсторонний саммит с РФ и Азербайджаном

Госдеп готовится противостоять «российскому влиянию» на Балканах

Госдеп готовится противостоять «российскому влиянию» на Балканах
16:55   9 Марта 2019
Весь мир

Госдеп готовится противостоять «российскому влиянию» на Балканах

Госдеп готовится противостоять «российскому влиянию» на Балканах

Соединенные Штаты совместно со странами Евросоюза разработают стратегию по противодействию «российскому влиянию» на Балканах.

С таким заявлением в субботу выступил Мэтью Палмер – зампомощника главы Госдепартамента США по вопросам Европы и Евразии. Его слова в четверг приводит агентство Bloomberg.

По его словам, Москва якобы пытается внести «хаос и недоверие» в регион, ради чего подогревает в кругах боснийских сербов сепаратистские настроения, а также стремится подорвать договоренности, заключенные Грецией и Северной Македонией. При этом Палмер отметил, что Вашингтон и его партнеры стремятся к тому, чтобы в Восточнобалканском регионе установился порядок, основанный на нормах и законах, а Москва якобы пытается извлечь выгоду из существования региона, который страдает от беспорядков.

«Мы считаем, что любое соглашение между Сербией и Косово должно быть прочным и всеобъемлющим. Вполне возможно, что это может включать корректировку границы. США не поддерживают, но и не исключают такого сценария», - подчеркнул американский дипломат.

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Автор: Александр Люблинский
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