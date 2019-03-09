Госдеп готовится противостоять «российскому влиянию» на Балканах

Соединенные Штаты совместно со странами Евросоюза разработают стратегию по противодействию «российскому влиянию» на Балканах.

С таким заявлением в субботу выступил Мэтью Палмер – зампомощника главы Госдепартамента США по вопросам Европы и Евразии. Его слова в четверг приводит агентство Bloomberg.

По его словам, Москва якобы пытается внести «хаос и недоверие» в регион, ради чего подогревает в кругах боснийских сербов сепаратистские настроения, а также стремится подорвать договоренности, заключенные Грецией и Северной Македонией. При этом Палмер отметил, что Вашингтон и его партнеры стремятся к тому, чтобы в Восточнобалканском регионе установился порядок, основанный на нормах и законах, а Москва якобы пытается извлечь выгоду из существования региона, который страдает от беспорядков.