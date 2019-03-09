Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Путин выразил соболезнования родным и близким Этуша

Путин выразил соболезнования родным и близким Этуша

Этуша похоронят на Новодевичьем кладбище 11 марта

Этуша похоронят на Новодевичьем кладбище 11 марта
Северокорейские СМИ сообщили, что министр из РФ передал подарок Ким Чен Ыну

Северокорейские СМИ сообщили, что министр из РФ передал подарок Ким Чен Ыну

 Россиянина ранили ножом в Армении

Россиянина ранили ножом в Армении
Роухани положительно оценивает трехсторонний саммит с РФ и Азербайджаном

Роухани положительно оценивает трехсторонний саммит с РФ и Азербайджаном

Госдеп готовится противостоять «российскому влиянию» на Балканах

Госдеп готовится противостоять «российскому влиянию» на Балканах
Путин выразил соболезнования родным и близким Этуша

Путин выразил соболезнования родным и близким Этуша

Этуша похоронят на Новодевичьем кладбище 11 марта

Этуша похоронят на Новодевичьем кладбище 11 марта
Северокорейские СМИ сообщили, что министр из РФ передал подарок Ким Чен Ыну

Северокорейские СМИ сообщили, что министр из РФ передал подарок Ким Чен Ыну

 Россиянина ранили ножом в Армении

Россиянина ранили ножом в Армении
Роухани положительно оценивает трехсторонний саммит с РФ и Азербайджаном

Роухани положительно оценивает трехсторонний саммит с РФ и Азербайджаном

Госдеп готовится противостоять «российскому влиянию» на Балканах

Госдеп готовится противостоять «российскому влиянию» на Балканах
16:16   9 Марта 2019
Россия

Путин выразил соболезнования родным и близким Этуша

Путин выразил соболезнования родным и близким Этуша

Пресс-служба Кремля 9 марта сообщила, что российский президент Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родным и близким Владимира Этуша из-за смерти артиста. 

«Владимир Этуш был поистине народным артистом, подлинной легендой знаменитой вахтанговской школы. Его знали и любили миллионы людей — за верность своему призванию и замечательные работы в театре и кинематографе, за молодость души и щедрость таланта», — отметил Путин.

Глава государства назвал ушедшего из жизни артиста мужественным и честным человеком, а также фронтовиком-добровольцем, которого будут помнить всегда. 

Напомним, народного артиста СССР Владимира Этуша не стало 9 марта. Он умер в возрасте 96 лет. Попрощаются с артистом 12 мата в Театре имени Вахтангова. Ранее директор театра Кирилл Крок сообщал, что в этот же день актера похоронят на Новодевичьем кладбище. 

 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Софья Белоцерковская
#россия #смерть #этуш #смерь актера

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...