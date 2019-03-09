Путин выразил соболезнования родным и близким Этуша

Пресс-служба Кремля 9 марта сообщила, что российский президент Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родным и близким Владимира Этуша из-за смерти артиста.

«Владимир Этуш был поистине народным артистом, подлинной легендой знаменитой вахтанговской школы. Его знали и любили миллионы людей — за верность своему призванию и замечательные работы в театре и кинематографе, за молодость души и щедрость таланта», — отметил Путин.

Глава государства назвал ушедшего из жизни артиста мужественным и честным человеком, а также фронтовиком-добровольцем, которого будут помнить всегда.

Напомним, народного артиста СССР Владимира Этуша не стало 9 марта. Он умер в возрасте 96 лет. Попрощаются с артистом 12 мата в Театре имени Вахтангова. Ранее директор театра Кирилл Крок сообщал, что в этот же день актера похоронят на Новодевичьем кладбище.