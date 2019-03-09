Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил в Twitter, что США недооценивают совесть и решимость населения республики. Он отметил, что любая попытка агрессии Вашингтона встретит решительный отклик патриотов, которые любят и защищают родину.

El imperio de los EE.UU., una vez más, subestima la conciencia y determinación del pueblo venezolano. Les aseguro, que cada intento de agresión imperial se encontrará con una respuesta contundente de las y los patriotas que amamos y defendemos, con valentía, nuestra Patria. — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) 9 марта 2019 г.

9 марта в Венесуэле пройдет масштабный марш против империализма. В этот день Вашингтон выпустил декрет о признании республики угрозой для Соединенных Штатов.

23 января спикер парламента Хуан Гуаидо объявил, что он является президентом страны на время работы временного правительства. США признали его новой главой и потребовали от законного лидера исключить силовые действия против оппозиции. Следом за Америкой экс-спикера парламента признали временным президентом Венесуэлы ряд стран.

Глава российского министерства иностранных дел Сергей Лавров посчитал, что события в государстве — очередное грубое вмешательство во внутренние дела страны, а участники мирового сообщества, которые признают Гуаидо, причастны к ситуации.