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Этуша похоронят на Новодевичьем кладбище 11 марта

Этуша похоронят на Новодевичьем кладбище 11 марта
Северокорейские СМИ сообщили, что министр из РФ передал подарок Ким Чен Ыну

Северокорейские СМИ сообщили, что министр из РФ передал подарок Ким Чен Ыну

 Россиянина ранили ножом в Армении

Россиянина ранили ножом в Армении
Роухани положительно оценивает трехсторонний саммит с РФ и Азербайджаном

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15:56   9 Марта 2019
Весь мир

Патриоты Венесуэлы решительно ответят на агрессию США, заявил Мадуро

Патриоты Венесуэлы решительно ответят на агрессию США, заявил Мадуро

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил в Twitter, что США недооценивают совесть и решимость населения республики. Он отметил, что любая попытка агрессии Вашингтона встретит решительный отклик патриотов, которые любят и защищают родину.

9 марта в Венесуэле пройдет масштабный марш против империализма. В этот день Вашингтон выпустил декрет о признании республики угрозой для Соединенных Штатов.

23 января спикер парламента Хуан Гуаидо объявил, что он является президентом страны на время работы временного правительства. США признали его новой главой и потребовали от законного лидера исключить силовые действия против оппозиции. Следом за Америкой экс-спикера парламента признали временным президентом Венесуэлы ряд стран.

Глава российского министерства иностранных дел Сергей Лавров посчитал, что события в государстве — очередное грубое вмешательство во внутренние дела страны, а участники мирового сообщества, которые признают Гуаидо, причастны к ситуации.

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Автор: Анна Манц
#сша #венесуэла #мадуро #твит

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