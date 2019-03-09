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16:02   9 Марта 2019
Весь мир

Титул самого пожилого человека в мире получила 116-летняя японка

Титул самого пожилого человека в мире получила 116-летняя японка

Гражданку Японии Канэ Танаку официально признали самым пожилым человек в мире. Японка живет 116 лет и 66 дней. Об этом стало известно 9 марта из публикации на сайте Книги рекордов Гиннеса. 

Женщина проживает в городе Фукока в доме для престарелых. 9 марта Танаке вручили почетное звание самого пожилого человека на планете. Японка сказала, что это самый счастливый момент за всю ее жизнь, и была очень растрогана этим званием. 

Она родилась 2 января 1903 года. Старший сын и супруг женщины погибли, участвуя во Второй мировой войне. На протяжении всей жизни она работала в магазине, где продавались рисовые лепешки моти. Этот магазин японка открыла вместе с мужем еще до начала войны. Когда она ушла на пенсию в 1970-е, она еще несколько раз выезжала за границу в Америку. 

Уже почти 15 лет пенсионерка живет в доме престарелых. Она очень рано встает, обожает играть в настольные игры и ест много сладостей. В 103 года ей сделали операцию и удалили раковую опухоль. С того времени у нее нет проблем со здоровьем. 

Титул самого старого в мире человека ранее также принадлежал японке по имени Тиё Мияко. Известно, что в июле 2018 года она скончалась. 

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Автор: Софья Белоцерковская

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