Титул самого пожилого человека в мире получила 116-летняя японка

Гражданку Японии Канэ Танаку официально признали самым пожилым человек в мире. Японка живет 116 лет и 66 дней. Об этом стало известно 9 марта из публикации на сайте Книги рекордов Гиннеса.

Женщина проживает в городе Фукока в доме для престарелых. 9 марта Танаке вручили почетное звание самого пожилого человека на планете. Японка сказала, что это самый счастливый момент за всю ее жизнь, и была очень растрогана этим званием.

Она родилась 2 января 1903 года. Старший сын и супруг женщины погибли, участвуя во Второй мировой войне. На протяжении всей жизни она работала в магазине, где продавались рисовые лепешки моти. Этот магазин японка открыла вместе с мужем еще до начала войны. Когда она ушла на пенсию в 1970-е, она еще несколько раз выезжала за границу в Америку.

Уже почти 15 лет пенсионерка живет в доме престарелых. Она очень рано встает, обожает играть в настольные игры и ест много сладостей. В 103 года ей сделали операцию и удалили раковую опухоль. С того времени у нее нет проблем со здоровьем.

Титул самого старого в мире человека ранее также принадлежал японке по имени Тиё Мияко. Известно, что в июле 2018 года она скончалась.