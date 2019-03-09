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16:01   9 Марта 2019
Весь мир

Сотрудник американского посольства попытался пронести мину в Шереметьево

Сотрудник американского посольства попытался пронести мину в Шереметьево

Пограничники в московском аэропорту Шереметьево в субботу утром обнаружили мину со взрывателем, но без взрывчатого вещества, которую в своем багаже пытался провезти сотрудник посольства США.

Об этом сообщает агентство ТАСС, приводя информацию МИД России.

«Утром 9 марта на входе с улицы в терминал D московского аэропорта Шереметьево при просвечивании багажа работника посольства США был выявлен предмет, похожий на минометную мину», - рассказали в ведомстве.

Как отмечается, на место происшествия были вызваны взрывотехники, которые подтвердили, что подозрительный предмет действительно является миной со взрывателем. Также отмечается, что взрывчатого вещества в боеприпасе не было, но его следы присутствовали в корпусе мины.

Линейное управление МВД РФ по аэропорту Шереметьево проинформировало о произошедшем посольство США в Москве. В МИД России выразили надежду, что американское диппредставительство даст объяснения по поводу поведения своего сотрудника.

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Автор: Александр Люблинский
#аэропорт #шереметьево #дипломат #посольствосша #багаж #мина

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