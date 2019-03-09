Действие электронных виз для въезда в РФ могут расширить через полгода

Власти России примут решение о расширении списка стран, жители которых могут посетить РФ по электронной визе, в ближайшие полгода, заявила заместитель председателя правительства Ольга Голодец на международной туристической выставке «Интурмаркет».

Она отметила, что сейчас растет интерес к российским туристическим продуктам. Причем он увеличивается не только со стороны иностранных туристов, но и россиян. Тема обсуждается на всех уровнях, указала заместитель председателя.

«Мы активно выступаем за расширение применения этого хорошего продукта, который уже себя оправдывает, но понимаем, что нюансы имеют значение», — отметила чиновник.

Выставка «Интурмаркет — 2019» проходит с 9 по 11 марта в Москве. Ее организовала компания «Экспотур» при поддержке министерства культуры и Федерального агентства по туризму. Событие представляет все регионы России. Форум стал традиционной площадкой для встречи лидеров туристической отрасли. Прошлогодний «Интурмаркет» проходил при поддержке российского правительства.