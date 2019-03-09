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Этуша похоронят на Новодевичьем кладбище 11 марта

Этуша похоронят на Новодевичьем кладбище 11 марта
Северокорейские СМИ сообщили, что министр из РФ передал подарок Ким Чен Ыну

Северокорейские СМИ сообщили, что министр из РФ передал подарок Ким Чен Ыну

 Россиянина ранили ножом в Армении

Россиянина ранили ножом в Армении
Роухани положительно оценивает трехсторонний саммит с РФ и Азербайджаном

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15:43   9 Марта 2019
Россия

Действие электронных виз для въезда в РФ могут расширить через полгода

Действие электронных виз для въезда в РФ могут расширить через полгода

Власти России примут решение о расширении списка стран, жители которых могут посетить РФ по электронной визе, в ближайшие полгода, заявила заместитель председателя правительства Ольга Голодец на международной туристической выставке «Интурмаркет».

Она отметила, что сейчас растет интерес к российским туристическим продуктам. Причем он увеличивается не только со стороны иностранных туристов, но и россиян. Тема обсуждается на всех уровнях, указала заместитель председателя.

«Мы активно выступаем за расширение применения этого хорошего продукта, который уже себя оправдывает, но понимаем, что нюансы имеют значение», — отметила чиновник.

Выставка «Интурмаркет — 2019» проходит с 9 по 11 марта в Москве. Ее организовала компания «Экспотур» при поддержке министерства культуры и Федерального агентства по туризму. Событие представляет все регионы России. Форум стал традиционной площадкой для встречи лидеров туристической отрасли. Прошлогодний «Интурмаркет» проходил при поддержке российского правительства.

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Автор: Анна Манц
#туризм #виза #голодец #интурмаркет

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