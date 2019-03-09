Северокорейские СМИ сообщили, что министр из РФ передал подарок Ким Чен Ыну
Министр по развитию дальнего Востока и Арктики РФ Александр Козлов вручил подарок председателю Госсовета КНДР Ким Чен Ыну.
Об этом в субботу сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи, не приводя подробностей о том. Что именно представляет из себя подарок российского министра.
По данным агентства, подарок для лидера КНДР был передан Козловым через главу северокорейской правительственной делегации в Москве, министра внешнеполитических дел Северной Кореи Ким Ен Чже, во время его недавнего визита в Россию для участия в работе двусторонней межправительственной комиссии по научно-техническому и финансово-экономическому сотрудничеству России и Северной Кореи.
В субботу, как добавляет ЦТАК, северокорейская делегация вернулась на родину, и подарок российского министра был передан лидеру страны.