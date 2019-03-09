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15:38   9 Марта 2019
Ближнее зарубежье

Северокорейские СМИ сообщили, что министр из РФ передал подарок Ким Чен Ыну

Северокорейские СМИ сообщили, что министр из РФ передал подарок Ким Чен Ыну

Министр по развитию дальнего Востока и Арктики РФ Александр Козлов вручил подарок председателю Госсовета КНДР Ким Чен Ыну.

Об этом в субботу сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи, не приводя подробностей о том. Что именно представляет из себя подарок российского министра.

По данным агентства, подарок для лидера КНДР был передан Козловым через главу северокорейской правительственной делегации в Москве, министра внешнеполитических дел Северной Кореи Ким Ен Чже, во время его недавнего визита в Россию для участия в работе двусторонней межправительственной комиссии по научно-техническому и финансово-экономическому сотрудничеству России и Северной Кореи.

В субботу, как добавляет ЦТАК, северокорейская делегация вернулась на родину, и подарок российского министра был передан лидеру страны.

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Автор: Александр Люблинский
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