Комиссар ОБСЕ призвал Латвию учесть права меньшинств при реформе образования

Верховный комиссар ОБСЕ по делам национальных меньшинств Ламберто Заньер призвал правительство Латвии учесть интересы и права этнических групп, которые проживают в стране, при проведении образовательной реформы.

По его мнению, поправки должны «учитывать мнение всех групп, включая представителей самих меньшинств» и носить «консультативный и инклюзивный характер».

Заньер провел рабочую поездку в Латвию, в которой встретился с рядом политиков. В Даугавпилсе, преимущественно русскоязычном городе, он обсудил вопросы с администрацией, представителями общественных организаций и школ.

Ранее правительство Латвии утвердило законопроект министерства образования и науки, который предполагает переход обучения в школах национальных меньшинств преимущественно на латышский язык. На русском языке будут давать предметы, связанные с историей и культурой, русский язык и литературу. Реализация проекта стартует с начала будущего учебного года, он должен завершиться к 1 сентябрю 2021 года.

Решение властей вызвало недовольство среди русскоязычного населения, которое составляет порядка 40 процентов. В знак протеста жители провели несколько митингов и шествий.