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Комиссар ОБСЕ призвал Латвию учесть права меньшинств при реформе образования

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Комиссар ОБСЕ призвал Латвию учесть права меньшинств при реформе образования

Комиссар ОБСЕ призвал Латвию учесть права меньшинств при реформе образования

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15:08   9 Марта 2019
Весь мир

Комиссар ОБСЕ призвал Латвию учесть права меньшинств при реформе образования

Комиссар ОБСЕ призвал Латвию учесть права меньшинств при реформе образования

Верховный комиссар ОБСЕ по делам национальных меньшинств Ламберто Заньер призвал правительство Латвии учесть интересы и права этнических групп, которые проживают в стране, при проведении образовательной реформы.

По его мнению, поправки должны «учитывать мнение всех групп, включая представителей самих меньшинств» и носить «консультативный и инклюзивный характер».

Заньер провел рабочую поездку в Латвию, в которой встретился с рядом политиков. В Даугавпилсе, преимущественно русскоязычном городе, он обсудил вопросы с администрацией, представителями общественных организаций и школ.

Ранее правительство Латвии утвердило законопроект министерства образования и науки, который предполагает переход обучения в школах национальных меньшинств преимущественно на латышский язык. На русском языке будут давать предметы, связанные с историей и культурой, русский язык и литературу. Реализация проекта стартует с начала будущего учебного года, он должен завершиться к 1 сентябрю 2021 года.

Решение властей вызвало недовольство среди русскоязычного населения, которое составляет порядка 40 процентов. В знак протеста жители провели несколько митингов и шествий.

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Автор: Анна Манц
#латвия #обсе #образование #реформа

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