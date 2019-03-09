Народного артиста ССС, старейшину Вахтанговского театра Владимира Абрамовича Этуша похоронят на Новодевичьем кладбище 11 марта. Об этом стало известно от директора театра Кирилла Крока.

«Владимир Абрамович будет похоронен на Новодевичьем кладбище и пока возможная дата похорон 11 марта», — сказал он​​​.

Напомним, народный артист СССР, главный актер в Вахтанговском театре Владимир Этуш скончался 9 марта, не дожив три года до 100-летнего юбилея.

Актер снялся более чем в 145 фильмах, дебютировав в 1953 году в кинокартине Михаила Ромма «Адмирал Ушаков». Самую большу известность и популярность ему принесли роли в комедийных кино Леонида Гайдая: «Кавказская пленница», «12 стульев» и «Иван Васильевич меняет профессию».

Этуш — лауреат Государственной премии России в сфере литературы и искусства 2001 года. Также актер имеет награды театральных премий: «Хрустальная Турандот» (1994), «Кумир» (2000), «Звезда Театрала» (2008, 2012, 2016).