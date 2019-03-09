Женщины в розовых жилетах возглавили колонну демонстрантов в Париже

«Желтые жилеты» направляются в направлении Лувра от парижской площади Звезды. Об этом стало известно от очевидцев 9 марта.

Во главе колонны идут женщины, одетые в розовые жилеты. Это связано с недавним праздником — Международным женским днем. Они держат в руках транспаранты с надписью «Требуем равенства между женщинами и мужчинами — его нет в стране», «Женщины объявляют войну несправедливому к себе отношению». Участницы одели ярко-розовые жилеты для подчеркивания своей принадлежности к женскому полу.

Некоторые лозунги требуют прекратить насилие над женщинами и грубое с ними обращение во Франции. Демонстранты выступают против системы соцстрахования, а также выражают недовольство из-за недостаточных мер в сфере борьбы с потеплением климата. Колонна несет в руках флаги некоторых регионов Франции. Один из них — флаг Нормандии. Известно, что там ведомства страдают от безработицы, а предприятия сворачивают производство.

Колонна должна пройти большой путь до площади Порт-Руаяль, которая расположена рядом с Лувром. Один из демонстрантов сообщил, что в следующие выходные обязательно пройдут новые манифестации по результатам дебатов на тему о насущных преобразованиях в социально-экономической сфере. Он отметил, что манифестанты намерены проводить акции не только днем, но еще и ночью («желтые ночи») в Париже и ряде других французских городов.