Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов 8 марта посетил родильный дом №10 Красносельского района, который недавно отремонтировали и оснастили новым оборудованием.

Глава города поздравил многодетных мам и сотрудников учреждения с Международным женским днем и вручил подарки. Во время беседы он отметил, что петербургское правительство начало реализовывать поручения президента Владимира Путина, которые он озвучил в послании Федеральному собранию. В частности, администрация Петербурга расширит региональную программу поддержки семей с детьми.

Депутаты Законодательного собрания Северной столицы Андрей Васильев и Роман Коваль внесли поправки в бюджет, которые помогли выделить средства на ремонт и техническое оснащение роддома. Беглов вместе с главным врачом Ладой Ивановой осмотрели результаты работы: именные палаты в отремонтированном дородовом отделении, в которых располагаются обычные пациенты, арт-гостиную и спортивный зал.

«Рад, что мы встречаемся не в кабинетах. Это наша общая конкретная работа «на земле», Законодательного Собрания и исполнительных органов власти», — сказал врио главы.

Совместная работа ЗакС и правительства Санкт-Петербурга помогла привнести в главный родильный дом Красносельского района множество инноваций, в частности вызов врача прямо из палаты, сигнал о котором будет приходить на специальный браслет, и электронная карта для новорожденных, куда будут вносить данные о здоровье по мере взросления.

Беглов распорядился о переводе всех детских поликлиник на электронные карты. В будущем году медучреждения для взрослого населения также войдут в проект «Бережливые поликлиники». Врио губернатора отметил, что в дальнейшем администрация вложит «серьезные деньги» в роддома других районов города.

«Дети в Петербурге должны появляться на свет в самых лучших условиях. Родильный дом — храм для ребенка, и он должен быть передовым, инновационным», — считает Беглов.

Обновленный красносельский роддом стал примером, как должна проходить совместная работа над проблемами горожан, а не имитация деятельности некоторых депутатов ЗакС в попытках легкой славы.