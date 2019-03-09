Угроза наводнения в Петербурге миновала

Дирекция Комплекса защитных сооружений (КЗС) Санкт-Петербурга сообщает, что наводнение больше не угрожает городу, в связи с чем, затворы дамбы будут открыты, а движение судов по Кронштадтскому корабельному фарватеру - восстановлено.

Напомним: ранее в субботу сообщалось, что в Петербурге из за сильного ветра и метели был закрыт аэропорт Пулково.

«По состоянию на 13.00 по московскому времени 9 марта угроза морского нагонного наводнения миновала. Плавучий затвор судопропускного сооружения С-1 начал движение на открытие в 13.00 московскому времени. В 14.10 был полностью открыты затворы КЗС на судо- и водопропускных сооружениях», - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что дежурная служба дирекции КЗС пот прежнему находимся на рабочих местах в состоянии готовности.