Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Этуша похоронят на Новодевичьем кладбище 11 марта

Этуша похоронят на Новодевичьем кладбище 11 марта

 Действие электронных виз для въезда в РФ могут расширить через полгода

Действие электронных виз для въезда в РФ могут расширить через полгода
Северокорейские СМИ сообщили, что министр из РФ передал подарок Ким Чен Ыну

Северокорейские СМИ сообщили, что министр из РФ передал подарок Ким Чен Ыну

 Россиянина ранили ножом в Армении

Россиянина ранили ножом в Армении
Комиссар ОБСЕ призвал Латвию учесть права меньшинств при реформе образования

Комиссар ОБСЕ призвал Латвию учесть права меньшинств при реформе образования

 «Желтые жилеты» самовольно перекрыли мост у Эйфелевой башни

«Желтые жилеты» самовольно перекрыли мост у Эйфелевой башни

Этуша похоронят на Новодевичьем кладбище 11 марта

Этуша похоронят на Новодевичьем кладбище 11 марта

 Действие электронных виз для въезда в РФ могут расширить через полгода

Действие электронных виз для въезда в РФ могут расширить через полгода
Северокорейские СМИ сообщили, что министр из РФ передал подарок Ким Чен Ыну

Северокорейские СМИ сообщили, что министр из РФ передал подарок Ким Чен Ыну

 Россиянина ранили ножом в Армении

Россиянина ранили ножом в Армении
Комиссар ОБСЕ призвал Латвию учесть права меньшинств при реформе образования

Комиссар ОБСЕ призвал Латвию учесть права меньшинств при реформе образования

 «Желтые жилеты» самовольно перекрыли мост у Эйфелевой башни

«Желтые жилеты» самовольно перекрыли мост у Эйфелевой башни

14:36   9 Марта 2019
Россия

Массовая авария произошла на Приморском шоссе Петербурга

Массовая авария произошла на Приморском шоссе Петербурга

Массовое ДТП, в котором участвовало 10 машин, случилось 9 марта на Приморском шоссе в Санкт-Петербурге. Об этом стало известно от пресс-службы управления ГИБДД по городу и Ленинградской области. 

«Приморское шоссе в сторону Санкт-Петербурга — движение перекрыто, произошло столкновение около десяти машин», — сообщает пресс-служба.

В сообщении также говорится, что столкновение случилось в районе железнодорожной платформы Горская. Известно, ГИБДД проводит проверку по факту аварии. Число погибших и пострадавших в результате аварии ведомство не представило. 

В субботу в Санкт-Петербурге непогода: сильные снежные осадки и порывистый ветер (до 20м/c). Петербуржцы с помощью социальных сетей сообщают друг другу информацию о ДТП и поваленных ветром деревьях. 

В связи с плохой погодой аэропорту Пулково пришлось приостановить работу на несколько часов. Также сообщалось, что дамба на Финском заливе находится под угрозой наводнения. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Софья Белоцерковская

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...