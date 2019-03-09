Массовая авария произошла на Приморском шоссе Петербурга

Массовое ДТП, в котором участвовало 10 машин, случилось 9 марта на Приморском шоссе в Санкт-Петербурге. Об этом стало известно от пресс-службы управления ГИБДД по городу и Ленинградской области.

«Приморское шоссе в сторону Санкт-Петербурга — движение перекрыто, произошло столкновение около десяти машин», — сообщает пресс-служба.

В сообщении также говорится, что столкновение случилось в районе железнодорожной платформы Горская. Известно, ГИБДД проводит проверку по факту аварии. Число погибших и пострадавших в результате аварии ведомство не представило.

В субботу в Санкт-Петербурге непогода: сильные снежные осадки и порывистый ветер (до 20м/c). Петербуржцы с помощью социальных сетей сообщают друг другу информацию о ДТП и поваленных ветром деревьях.

В связи с плохой погодой аэропорту Пулково пришлось приостановить работу на несколько часов. Также сообщалось, что дамба на Финском заливе находится под угрозой наводнения.