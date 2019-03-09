Роскосмос запустил акцию «Гагарин85»

Государственная корпорация «Роскосмос» в честь 85-летия со дня рождения первого человека, покорившего космос, Юрия Гагарина запустила акцию «Гагарин85». В мероприятии участвуют пользователи социальных сетей, в частности российские космонавты Антон Шкаплеров, Олег Артемьев и Олег Кононенко.

Для участия в мероприятии необходимо опубликовать фотографию, которая каким-либо образом связана с Гагариным, с хештегом #Гагарин85. Акция продлится до 13 марта.

В день рождения первого космонавта планеты мы запускаем акцию #Гагарин85 ???? https://t.co/97HhA8GStD Каждый участник отправится в космос с Гагариным ???? Для этого достаточно опубликовать снимок, связанный с Юрием Алексеевичем, на своей страничке с хештегом #Гагарин85 до 13 марта pic.twitter.com/1QILaHMzvt — РОСКОСМОС (@roscosmos) 9 марта 2019 г.

Одним из первых принял участие в акции космонавт Артемьев. Он опубликовал фото с памятником героя, который установили в Хьюстоне в 2012 году.

Я присоединяюсь к акции @roscosmos — #Гагарин85! Сегодня первому космонавту планеты, Юрию Алексеевичу Гагарину, исполнилось бы 85 лет. Мы будем вечно помнить о нем! На фотографиях я с памятником Юрию Гагарину, который был установлен в Хьюстоне в 2012 году. pic.twitter.com/o6zcI0wCF1 — Oleg Artemyev (@OlegMKS) 9 марта 2019 г.

Шкаплеров поддержал мероприятие снимком из города Гагарин, где также возвели памятник советскому первооткрывателю.

Поддерживаю акцию Роскосмоса #Гагарин85. На фото я в городе Гагарин, рядом с памятником Гагарина. Сегодня первому космонавту планеты исполнилось бы 85! pic.twitter.com/UeuRwHdyX7 — Anton Shkaplerov (@Anton_Astrey) 9 марта 2019 г.

Ранее Роскосмос опубликовал видео-поздравление Кононенко.

Летчик-космонавт родился в 1934 году. Он стал первым человеком в мире, который совершил полет в космос. 12 апреля 1961 года герой провел 108 минут на околоземной орбите в корабле «Восток — 1».