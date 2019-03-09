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Роскосмос запустил акцию «Гагарин85»

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Японский пассажирский катер столкнулся с китом, пострадали 87 человек
14:01   9 Марта 2019
Россия

Роскосмос запустил акцию «Гагарин85»

Роскосмос запустил акцию «Гагарин85»

Государственная корпорация «Роскосмос» в честь 85-летия со дня рождения первого человека, покорившего космос, Юрия Гагарина запустила акцию «Гагарин85». В мероприятии участвуют пользователи социальных сетей, в частности российские космонавты Антон Шкаплеров, Олег Артемьев и Олег Кононенко.

Для участия в мероприятии необходимо опубликовать фотографию, которая каким-либо образом связана с Гагариным, с хештегом #Гагарин85. Акция продлится до 13 марта.

Одним из первых принял участие в акции космонавт Артемьев. Он опубликовал фото с памятником героя, который установили в Хьюстоне в 2012 году.

Шкаплеров поддержал мероприятие снимком из города Гагарин, где также возвели памятник советскому первооткрывателю. 

Ранее Роскосмос опубликовал видео-поздравление Кононенко. 

Летчик-космонавт родился в 1934 году. Он стал первым человеком в мире, который совершил полет в космос. 12 апреля 1961 года герой провел 108 минут на околоземной орбите в корабле «Восток — 1».

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Автор: Анна Манц
#акция #роскосмос #гагарин #гагарин85

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