«Желтые жилеты» самовольно перекрыли мост у Эйфелевой башни

Участники акции «желтые жилеты» 9 марта в Париже перекрыли мост Йена, который ведет через Сену к Эйфелевой башне.

Известно, что две группы демонстрантов сели на асфальт на въезде на мост, перекрыв таким образом автомобильное движение. Леони Коэн, представляющая демонстрантов, сообщила, что поводом для акции стало положение Парижского договора о климате, предписания которого не выполняются. По ее словам, договор «превратился в ничего не значащую бумагу». Из-за этого с каждым днем экология планеты становится все хуже из-за количества выбрасываемых в атмосферу парниковых газов, которое не уменьшается.

Демонстранты держат в руках транспарант, на котором написано: «За социальную и климатическую справедливость — единый бой». Известно, что полиция не оказывает давления на демонстрантов, учитывая тот факт, что акция на мосту не была согласована заранее.

Сообщается, что вчера вечером участники акции планировали разбить лагерь на Марсовом поле. Но полицейские немедленно прибыли на место и конфисковали у манифестантов все то, что они взяли с собой: палатки, матрасы, доски, фанерные щиты. Демонстрантов окружил кордон полиции и выпустил их после того, как были проверены документы.

Напомним, в столице Франции, Страсбурге, Лилле и ряде других городов во Франции проходит 17-й день митингов. Более 15 подразделений полиции и жандармерии следят за порядком в столице. Известно, что резиденции президента и премьер-министра Франции усиленно охраняются.