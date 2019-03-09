«Глонасс-М» попал на внеплановое техобслуживание

Информационно-аналитический центр координатно-временного и навигационного обеспечения ЦНИИмаш сообщил о проблемах с навигационным спутником «Глонасс-М», которые зафиксировали около 3.00 по московскому времени. Аппарат вывели на внеплановое техническое обслуживание.

О работах со спутником под системным номером 745 ранее не объявлялось.

Его запустили на орбиту в ноябре 2011 года. Стоит отметить, что гарантийный ресурс спутника составлял семь лет.

Сейчас орбитальная группировка системы ГЛОНАСС состоит из 26 спутников. По целевому назначению работают 23 из них. Для глобального покрытия Земли необходимо 24 аппарата, работающих по целевому назначению.

7 марта стартовал тест мониторинга перевозок между Россией и Китаем с использованием спутниковых навигационных систем ГЛОНАСС и Beidou. Тестирование продлится до 31 мая по грузовым и пассажирским автомобильным маршрутам, которые следуют через пункты пропуска Краскино — Хуньчунь и Полтавка — Дуннин. С российской стороны в мероприятии используют 80 устройств: 60 на грузовых автомобилях и 20 на пассажирских автобусах.