Японский пассажирский катер столкнулся с китом, пострадали 87 человек

Скоростной пассажирский катер на подводных крыльях, вышедший из японского порта Ниигата, получил серьезные повреждения при столкновении с китом.

Об этом в субботу сообщает агентство Киодо, отмечая, что на борту катера «Гинга» в момент происшествия находилось 125 человек – четверо членов экипажа и 121 пассажир. В результате инцидента пострадали 87 человек, пятеро из которых находятся в тяжелом состоянии. При этом японская служба безопасности на море сообщает, что в результате столкновения в хвостовой части катера образовалась трещина около 15 сантиметров, а также повреждены подводные крылья судна.

Катер, курсирующий между портом Ниигато и островом Садо, развивает скорость до 80 километров в час, за что его порой называют «водяным самолетом». Вместительность катера составляет 250 человек. Подробности происшествия уточняются.