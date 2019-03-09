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Японский пассажирский катер столкнулся с китом, пострадали 87 человек

Японский пассажирский катер столкнулся с китом, пострадали 87 человек
14:02   9 Марта 2019
Весь мир

Японский пассажирский катер столкнулся с китом, пострадали 87 человек

Японский пассажирский катер столкнулся с китом, пострадали 87 человек

Скоростной пассажирский катер на подводных крыльях, вышедший из японского порта Ниигата, получил серьезные повреждения при столкновении с китом.

Об этом в субботу сообщает агентство Киодо, отмечая, что на борту катера «Гинга» в момент происшествия находилось 125 человек – четверо членов экипажа и 121 пассажир. В результате инцидента пострадали 87 человек, пятеро из которых находятся в тяжелом состоянии. При этом японская служба безопасности на море сообщает, что в результате столкновения в хвостовой части катера образовалась трещина около 15 сантиметров, а также повреждены подводные крылья судна.

Катер, курсирующий между портом Ниигато и островом Садо, развивает скорость до 80 километров в час, за что его порой называют «водяным самолетом». Вместительность катера составляет 250 человек. Подробности происшествия уточняются.

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Автор: Александр Люблинский
#япония #пострадавшие #столкновение #кит #катер #пассажиры

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