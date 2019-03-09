Три человека ранены в Праге в результате стрельбы в ресторане

Пьяный мужчина минувшей ночью открыл огонь из дробовика по окнам ресторана в 10-м районе Праги, ранив трех посетителей.

О происшествии утром в субботу рассказал представитель пражской Скорой помощи Ондржей Франэк.

«Стрельба произошла в ночь на субботу близ одного из ресторанов в 10-м пражском районе. Находящийся в алкогольном опьянении мужчина открыл огонь из дробовика. Он выстрелил в окно ресторана, в результате чего ранения получили три человека», - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что полиция задержала стрелявшего. По предварительным данным, преступление было совершено на почве бытового конфликта.

Напомним: в ночь на субботу в Праге произошел еще один инцидент со стрельбой – один из пациентов местной больницы «На Виноградах» открыл огонь прямо в палате на отделении гематологии. Стрелку удалось ранить двух больных, один из которых, по оценкам врачей, находится в критическом состоянии.