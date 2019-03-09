Путин поручил создать музейные комплексы в четырех регионах РФ

Российский лидер Владимир Путин дал поручение правительству и регионам открыть культурно-образовательные и музейные комплексы в Калининграде, Кемерове, Севастополе, Владивостоке. Об этом стало известно 9 марта на сайте Кремля.

В списке поручений по результатам переговоров по вопросу создания создания культурно-образовательных и музейных комплексов в российских регионах говорится, что правительству и высшим должностным лицам Приморского края, Калининградской и Кемеровской областей, а также Севастополя поручается обеспечить утверждение графика строительства и начала эксплуатации культурно-образовательных и музейных комплексов. Также руководству регионов необходимо предусмотреть их функционирование до конца 2023 года.

Согласно документу, разработку комплексов должны представить к 25 апреля текущего года. А к 30 апреля правительство и власти региона должны решить вопрос по объему и источникам финансирования.