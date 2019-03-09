Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Роскосмос запустил акцию «Гагарин85»

Роскосмос запустил акцию «Гагарин85»

 «Глонасс-М» попал на внеплановое техобслуживание

«Глонасс-М» попал на внеплановое техобслуживание
Россиянина ранили ножом в Армении

Россиянина ранили ножом в Армении

 Президент Финляндии отправил правительство в отставку

Президент Финляндии отправил правительство в отставку
«Желтые жилеты» самовольно перекрыли мост у Эйфелевой башни

«Желтые жилеты» самовольно перекрыли мост у Эйфелевой башни

Японский пассажирский катер столкнулся с китом, пострадали 87 человек

Японский пассажирский катер столкнулся с китом, пострадали 87 человек
Роскосмос запустил акцию «Гагарин85»

Роскосмос запустил акцию «Гагарин85»

 «Глонасс-М» попал на внеплановое техобслуживание

«Глонасс-М» попал на внеплановое техобслуживание
Россиянина ранили ножом в Армении

Россиянина ранили ножом в Армении

 Президент Финляндии отправил правительство в отставку

Президент Финляндии отправил правительство в отставку
«Желтые жилеты» самовольно перекрыли мост у Эйфелевой башни

«Желтые жилеты» самовольно перекрыли мост у Эйфелевой башни

Японский пассажирский катер столкнулся с китом, пострадали 87 человек

Японский пассажирский катер столкнулся с китом, пострадали 87 человек
13:33   9 Марта 2019
Россия

Путин поручил создать музейные комплексы в четырех регионах РФ

Путин поручил создать музейные комплексы в четырех регионах РФ

Российский лидер Владимир Путин дал поручение правительству и регионам открыть культурно-образовательные и музейные комплексы в Калининграде, Кемерове, Севастополе, Владивостоке. Об этом стало известно 9 марта на сайте Кремля.

В списке поручений по результатам переговоров по вопросу создания создания культурно-образовательных и музейных комплексов в российских регионах говорится, что правительству и высшим должностным лицам Приморского края, Калининградской и Кемеровской областей, а также Севастополя поручается обеспечить утверждение графика строительства и начала эксплуатации культурно-образовательных и музейных комплексов. Также руководству регионов необходимо предусмотреть их функционирование до конца 2023 года. 

Согласно документу, разработку комплексов должны представить к 25 апреля текущего года. А к 30 апреля правительство и власти региона должны решить вопрос по объему и источникам финансирования. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Софья Белоцерковская

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...