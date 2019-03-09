Умер Владимир Этуш

Советский и российский актер Владимир Этуш скончался в возрасте 96 лет.

Как сообщает «Комсомольская правда», актеру стало плохо накануне – 8 марта. Прибывшая по вызову бригада Скорой помощи госпитализировала Владимира Этуша в одну из московских больниц. К тому моменту, как отмечается, он уже был без сознания. Медикам, к сожалению, не удалось спасти жизнь легендарного артиста и педагога.

Телеканал RT сообщает, что дочь Владимира Этуша – Раиса – подтвердила печальную новость.

«Это произошло сегодня. Я думаю, что отказало сердце», - сказала она журналистам.

Владимир Этуш сыграл яркие роли более чем в 60 кинофильмах и телеспектаклях. Дети и взрослые помнят его по ролям в «Кавказской пленнице», «Приключениях Буратино», «Иван Васильевич меняет профессию», «Старой-старой сказке» и многим другим.