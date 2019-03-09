Космонавт Кононенко с орбиты поздравил с днем рождения Гагарина

Российский космонавт Олег Кононенко поздравил с 85-летием со дня рождения Юрия Гагарина. Государственная корпорация «Роскосмос» опубликовала видео в Twitter.

Космонавт Роскосмоса Олег Кононенко поздравляет с 85-летием со дня рождения первого космонавта планеты — Юрия Гагарина.#ЮрийГагарин #Гагарин85 pic.twitter.com/kOaHx4w5F2 — РОСКОСМОС (@roscosmos) 9 марта 2019 г.

Летчик-космонавт родился в 1934 году. Он стал первым человеком в мире, который совершил полет в космос. 12 апреля 1961 года герой провел 108 минут на околоземной орбите в корабле «Восток — 1».