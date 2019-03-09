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«Желтые жилеты» самовольно перекрыли мост у Эйфелевой башни

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Японский пассажирский катер столкнулся с китом, пострадали 87 человек

Японский пассажирский катер столкнулся с китом, пострадали 87 человек
12:51   9 Марта 2019
Россия

Космонавт Кононенко с орбиты поздравил с днем рождения Гагарина

Космонавт Кононенко с орбиты поздравил с днем рождения Гагарина

Российский космонавт Олег Кононенко поздравил с 85-летием со дня рождения Юрия Гагарина. Государственная корпорация «Роскосмос» опубликовала видео в Twitter.

Летчик-космонавт родился в 1934 году. Он стал первым человеком в мире, который совершил полет в космос. 12 апреля 1961 года герой провел 108 минут на околоземной орбите в корабле «Восток — 1».

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Автор: Анна Манц
#космос #роскосмос #гагарин #кононенко

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