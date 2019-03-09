Замбия создаст комиссию по борьбе с гендерным неравенством

Президент Замбии Эдгар Лунгу 9 марта сообщил, что правительство создаст Комиссию по гендерным вопросам, которая займется многими насущными проблемами, в частности борьбой с гендерным неравенством.

Он отметил, что законодательство, связанное с темой гендерного насилия, нуждается в доработке для достижения необходимых результатов. Президент также считает, что для решения вопросов гендерного неравенства, омрачающего прогресс в сфере женских прав, необходимо революционное мышление.

Лунгу заявил, что женщины до сих пор сталкиваются с множеством социальных несправедливостей, в частности с отсутствием честного правосудия и доступа к финансам.

Министр по гендерным вопросам Элизабет Фири подтвердила, что всем женщинам, посвятившим себя личному обучению, борьбе за права и искоренению нищеты среди других женщин, будет оказана поддержка. Она призвала женщин, занимающихся фермерством, объединиться для преодоления неравенства в сельскохозяйственном секторе.

Фири отметила, что замбийский президент понимает важность борьбы за женские права, поэтому назначил вице-президента Инонге Вину на руководящую должность.