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13:07   9 Марта 2019
Россия

Путин поздравил победителей Универсиады в лыжном слаломе и фигурном катании

Путин поздравил победителей Универсиады в лыжном слаломе и фигурном катании

Президент России Владимир Путин поздравил золотых медалистов зимней Универсиады-2019 горнолыжницу Екатерину Ткаченко, а также фигуристов Алису Ефимову и Александра Коровина.

Соответствующие телеграммы в субботу опубликованы на сайте Кремля.

В частности, глава государства отметил отличную подготовку и блестящую технику Екатерины Ткаченко, победительницу состязаний по гигантскому слалому.

«Вы не оставили своим соперницам ни единого шанса. Одержали уверенную и красивую победу», -говорится в телеграмме.

Так же Путин добавил, что Екатерина Ткаченко своей победой в свой день рожденья, преподнесла замечательный подарок не только себе, но и всем болельщикам.

Кроме того, президент РФ направил поздравительную телеграмму фигуристам Алисе Ефимовой и Александру Коровину, завоевавшим золото Универсиады в состязаниях спортивных пар. Путин отметил, что их победа является заслуженным результатом многолетнего труда и упорных тренировок, подчеркнув также, что успех российской пары в очередной раз подтвердил ведущие позиции отечественной школы фигурного катания в мире.

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Автор: Александр Люблинский
#путин #поздравления #золото #победители #универсиада

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