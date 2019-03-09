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12:35   9 Марта 2019
Россия

Глава Европарламента не исключает возможность переноса Brexit

Глава Европарламента не исключает возможность переноса Brexit

Глава Европейского парламента Антонио Таяни в ходе интервью для газеты медиагруппы Funke заявил, что выход Великобритании из Евросоюза можно перенести максимум до начала июля. 

«Я уверен, что дату выхода можно перенести максимум на несколько недель — с конца марта на начало июля в крайнем случае. Потом начинает действовать Европарламент нового созыва», — заявил он.

Таяни также подчеркнул, что решение по этому вопросу планируется принять на следующей неделе. 

Он отметил, что у британцев должна быть причина для переноса даты, связанная, например, с проведением выборов или очередного референдума. По его словам, то, что Великобритания решила уйти из ЕС — их проблема, а не Евросоюза. Таяни заявил, что европейская сторона не намерена вносить какие-либо существенные поправки, однако они могли бы немного конкретизировать заявления по Brexit.

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Автор: Софья Белоцерковская
#евросоюз #великобритания #brexit #политика #весь мир

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