Волонтеры Москвы подарили тюльпаны более 40 тысячам женщин

Волонтеры столицы поздравили с Международным женским днем более 40 тысяч представительниц прекрасного пола, сообщил официальный портал мэра и правительства Москвы.

Акция состоялась на 52 площадках, в ней поучаствовали свыше 600 активистов. Участники проекта «Музыка в метро» исполнили классические произведения на станциях «Арбатская», «Курская», «Охотный Ряд», «Театральная», «Тургеневская» и «Чистые пруды». К мероприятиям вновь присоединился заслуженный артист России Вячеслав Манучаров.

«Столичные волонтеры 8 марта поздравили более 40 тысяч москвичек в рамках акции #вамлюбимые», — указано на сайте.

В первую очередь активисты поздравили девушек, которые работали: теплые слова получили сотрудники и пациенты НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского, а на Манежной площади — работники жилищно-коммунального хозяйства.

Традиционные букеты 8 Марта подарили женщинам в аэропортах «Внуково», «Домодедово» и «Шереметьево», на Казанском, Ленинградском и Павелецком вокзалах и в парках Горького, Победы и «Зарядье».

Конец события ознаменовал флешмоб в парке Победы: волонтеры выстроились в форме цифры восемь.