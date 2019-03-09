Аэропорт Пулково закрыли из-за плохой погоды

Пресс-служба управляющей аэропортом Пулково компании «Воздушные ворота Северной столицы» сообщила, что петербургский аэропорт временно закрыли в субботу из-за сильного ветра и снегопада, а также плохой видимости.

Представители пресс-службы заявили, что 9 марта с 11:00 до 13:00 аэропорт Пулково закрыли для взлетно-посадочных действий по соображениям безопасности из-за сложных погодных условий — сильного порывистого ветра, обильного снегопада и минимальной видимости.

Отмечается, что некоторые пребывающие рейсы ушли на запасные аэродромы, а часть из них отправили в зону ожиданий.

Согласно прогнозу, улучшение погоды случится после 13:00 (по мск). Пассажирам аэропорта порекомендовали отслеживать статусы рейсов на интернет-сайтах авиакомпаний и Пулково.

Из-за плохой погоды в Петербурге приостановил работу не только аэропорт. Дирекция Комплекса защитных сооружений также сообщила о закрытии затворов дамбы из-за угрозы наводнения. Они заявили, что вода в Неве может достичь опасных значений.