Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Глава Европарламента не исключает возможность переноса Brexit

Глава Европарламента не исключает возможность переноса Brexit

 Волонтеры Москвы подарили тюльпаны более 40 тысячам женщин

Волонтеры Москвы подарили тюльпаны более 40 тысячам женщин
Россиянина ранили ножом в Армении

Россиянина ранили ножом в Армении

 Президент Финляндии отправил правительство в отставку

Президент Финляндии отправил правительство в отставку
Стариков объяснил поведение США в САР стремлением замести улики

Стариков объяснил поведение США в САР стремлением замести улики

 РФ и САР приветствуют помощь Иордании для беженцев

РФ и САР приветствуют помощь Иордании для беженцев
Глава Европарламента не исключает возможность переноса Brexit

Глава Европарламента не исключает возможность переноса Brexit

 Волонтеры Москвы подарили тюльпаны более 40 тысячам женщин

Волонтеры Москвы подарили тюльпаны более 40 тысячам женщин
Россиянина ранили ножом в Армении

Россиянина ранили ножом в Армении

 Президент Финляндии отправил правительство в отставку

Президент Финляндии отправил правительство в отставку
Стариков объяснил поведение США в САР стремлением замести улики

Стариков объяснил поведение США в САР стремлением замести улики

 РФ и САР приветствуют помощь Иордании для беженцев

РФ и САР приветствуют помощь Иордании для беженцев
12:02   9 Марта 2019
Россия

Власти РФ выделили средства на строительство 16 Домов культуры в селах

Власти РФ выделили средства на строительство 16 Домов культуры в селах

Правительство России 9 марта сообщило в Twitter о распределении более 280 миллионов рублей на строительство Домов культуры в селах республик Адыгея, Алтай, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесской, Чувашской, Хабаровского края, Архангельской, Астраханской, Воронежской, Курганской, Новгородской областей.

Средства предусмотрены по государственной программе «Развитие культуры и туризма», которая рассчитана на период с 2013 по 2020 год. Проект нарпавлен на устойчивое развитие сельских территорий, в частности культурно-досугового направления, отмечает министерство культуры России.

Согласно федеральному проекту «Культурная среда» и национальному проекту «Культура», к концу 2024 года построят, реконструируют и отремонтируют более 500 сельских объектов культуры и досуга.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анна Манц
#правительство #культура #село #досуг #дк

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...