Власти РФ выделили средства на строительство 16 Домов культуры в селах

Правительство России 9 марта сообщило в Twitter о распределении более 280 миллионов рублей на строительство Домов культуры в селах республик Адыгея, Алтай, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесской, Чувашской, Хабаровского края, Архангельской, Астраханской, Воронежской, Курганской, Новгородской областей.

Утверждено распределение 282,9 млн рублей на строительство домов культуры в сельской местности. 16 новых домов культуры будут построены в 11 регионах https://t.co/uXwTnesxc6 — Правительство России (@Pravitelstvo_RF) 9 марта 2019 г.

Средства предусмотрены по государственной программе «Развитие культуры и туризма», которая рассчитана на период с 2013 по 2020 год. Проект нарпавлен на устойчивое развитие сельских территорий, в частности культурно-досугового направления, отмечает министерство культуры России.

Согласно федеральному проекту «Культурная среда» и национальному проекту «Культура», к концу 2024 года построят, реконструируют и отремонтируют более 500 сельских объектов культуры и досуга.