Маск признался, что всегда восхищался ракетно-космической техникой РФ

Американский инженер и предприниматель Илон Маск выразил благодарность главе Роскосмоса Дмитрию Рогозину за его поздравления в честь успешного окончания летного испытания пилотируемого космического корабля Crew Dragon.

Thank you on behalf of SpaceX! We have always admired your rocket/spacecraft technology. — Elon Musk (@elonmusk) March 8, 2019

Маск отметил, что они всегда восхищались российской ракетно-космической техникой.

Напомним, ранее Рогозин поздравил Маска и главу NASA Джима Брайденстайна с окончанием первого тестового полета нового космического корабля.

Рогозин также сообщил, что надеется на взаимное сотрудничество в космосе.

Напомним, с 2011 года только из пилотируемых сооружений только корабли российского производства «Союзы» летали к МКС. Они использовались для транспортировки российских, американских и космонавтов других стран на космическую станцию. Новые пилотируемые корабли для США разработали компании SpaceX и Boeing. Корабль Crew Dragon был запущен к МКС 2 марта 2019 года и пристыковался к станции на следующий день. Отстыковался он 8 марта и после спуска на парашюте приводнился в Атлантическом океане. Испытания прошли успешно.