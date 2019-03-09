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12:01   9 Марта 2019
Россия

Маск признался, что всегда восхищался ракетно-космической техникой РФ

Маск признался, что всегда восхищался ракетно-космической техникой РФ

Американский инженер и предприниматель Илон Маск выразил благодарность главе Роскосмоса Дмитрию Рогозину за его поздравления в честь успешного окончания летного испытания пилотируемого космического корабля Crew Dragon.

Маск отметил, что они всегда восхищались российской ракетно-космической техникой. 

Напомним, ранее Рогозин поздравил Маска и главу NASA Джима Брайденстайна с окончанием первого тестового полета нового космического корабля. 

Рогозин также сообщил, что надеется на взаимное сотрудничество в космосе. 

Напомним, с 2011 года только из пилотируемых сооружений только корабли российского производства «Союзы» летали к МКС. Они использовались для транспортировки российских, американских и космонавтов других стран на космическую станцию. Новые пилотируемые корабли для США разработали компании SpaceX и Boeing. Корабль Crew Dragon был запущен к МКС 2 марта 2019 года и пристыковался к станции на следующий день. Отстыковался он 8 марта и после спуска на парашюте приводнился в Атлантическом океане. Испытания прошли успешно. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#сша #политика #космос #роскосмос #илон маск

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