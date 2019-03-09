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11:32   9 Марта 2019
Россия

Член ОП уверен в провале всех действий против РФ и Крыма

Член ОП уверен в провале всех действий против РФ и Крыма

Член комиссии Общественной палаты России по безопасности Иван Абажер прокомментировал решение США не признавать Крым российским. В интервью РИА Новости он отметил, что позиция Вашингтона не мешает развитию полуострова в качестве полноценного российского региона.

Лазейка в американском законопроекте о непризнании показывает, что Штаты осознают «бесповоротное и окончательное» воссоединение территорий, указал Абажер. Под лазейкой он имеет в виду исключение для американского президента: глава США может изменить позицию, если это будет соответствовать интересам национальной безопасности.

«Уверен, что все действия, которые направлены против Крыма и России, обречены на провал», — подчеркнул член ОП.

Член ОП уверен в провале всех действий против РФ и Крыма

Ранее комитет американского Конгресса по иностранным делам единогласно одобрил проект закона, который может запретить Белому дому признавать полуостров, его воздушное и водное пространства частью России. При одобрении проекта всеми палатами Конгресса, законопроект направят на подпись главе Штатов.

Крымский полуостров вернулся в состав России в марте 2014 года. Решение было принято жителями территориальной единицы. На референдуме более 90 процентов населения высказалось за присоединение к Российской Федерации. Вся передача территории соответствовала законам, нормам и правилам внутреннего и международного права. Однако Украина и страны, которые ее поддерживают, считают полуостров незаконно отобранным.

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Автор: Анна Манц
#сша #законопроект #крым #конгресс #оп

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