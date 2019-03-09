Запуск спутника военной связи «Благовест» назначили на май

Последний из четырех российских спутников военной связи «Благовест» планируется запустить на орбиту 17 мая при помощи ракеты-носителя «Протон-М».

Об этом 9 марта сообщает РИА новости, приводя информацию своего источника в ракетно-космической отрасли.

«Предварительно на 17 мая с Байконура запланирован пуск ракеты-носителя «Протон-М» с разгонным блоком «Бриз-М» и спутником военной связи «Благовест», - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что четыре спутника «Благовест», размещенные на геостационарной орбите, обеспечат глобальное покрытие и гарантируют военным доступ к высокоскоростной передаче данных.

После запуска 17 мая, все последующие старты космических аппаратов Минобороны РФ будет проводить из Архангельской области с космодрома Плесецк.

Напомним, 5 марта текущего года глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, выступая на селекторном совещании, заявил, что России пора создать новые разведывательные спутники и работы в этой области уже начались.

«Наша задача - создать современные спутники, способные предоставлять еще более точные разведывательные и картографические данные. С этой целью ведется ряд опытно-конструкторских работ, ход выполнения которых обсудим на совещании», - подчеркнул министр.

При этом Шойгу напомнил, что в Послании президента России Владимира Путина Федеральному собранию, с которым глава государства выступил 20 февраля, говорилось о необходимости в несколько раз увеличить возможности российской спутниковой группировки для обеспечения кардинальных изменений в области связи, навигации и систем дистанционного зондирования планеты.

До этого глава Минобороны заявлял, что полученный в Сирии опыт ведения боевых действий при помощи высокоточного оружия выявил необходимость переоснастить орбитальную группировку космических аппаратов военного назначения. Для того, чтобы эффективно применять высокоточное оружие, по словам Шойгу, необходимо иметь детальную разведывательную и картографическую информацию, получить которую можно лишь с помощью новейших спутников, способных делать снимки земной поверхности высокого разрешения.