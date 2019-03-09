Стариков объяснил поведение США в САР стремлением замести улики

Ситуация в лагере «Эр-Рукбан» за последнюю неделю накалилась. Стало известно, что американцы удерживают в нем беженцев, создавая в лагере свою информационную повестку. Они препятствуют полной эвакуации сирийских граждан, используя их в качестве «живого щита». Жители лагеря пытаются выжить любыми способами.

Политик и лидер движения «Патриоты Великого Отечества» Николай Стариков в ходе разговора с ФАН заявил, что в Сирии и Ираке «случилось то, что должно было случиться давно»: террористическая организация «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) перестала быть государством. Он отметил, что теперь нет территории, которая занимается боевиками под «черным флагом». Халифата также не существует, он уничтожен.

Стариков рассказал ФАН, как все закончилось. По его словам, США выжгли фосфором последнюю территорию, находящуюся под контролем боевиками ИГ. Он подчеркнул, что они сделали это с присущей им бесчеловечностью и практичностью, несмотря на то, что там находились женщины, дети, раненые. Те, кто успели сдаться в плен — спаслись, а остальные были уничтожены американцам.

«Мне это напоминает уничтожение улик со стороны преступника — сначала американцы финансировали, вооружали, рекламировали эту организацию, после чего, когда РФ приняла соответствующие меры и вместе с сирийской армией поставила исламское государство на грань военного поражения, американцы, уничтожая улики, сожгли все начисто», — резюмирует он.

Политик также выразил опасение, что ИГ может остаться в качестве идеи, которая снова толкнет исламскую молодежь на путь войны, смерти и разрушения.