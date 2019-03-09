Власти Крыма считают республику неотъемлемой частью РФ

Вице-премьер правительства Республики Крым, постоянный представитель республики при президенте России Георгий Мурадов прокомментировал решение США не признавать полуостров российским. Он отметил, что области не нужно признание иностранных государств. Об этом пишет РИА Новости.

«Крым является неотъемлемой частью России и не является независимым государством. А хотят власти тех или иных стран общаться с одним из субъектов Российской Федерации или нет, это их личное дело», — заявил он.

Мурадов напомнил, что иностранные политики, туристы, общественники, «народные дипломаты», представители бизнеса, деятели искусства и журналисты «хотят общаться с Крымом», и это главное. С каждым годом возрастает количество подписанных контрактов и взаимодействие в целом.

Ранее комитет американского Конгресса по иностранным делам единогласно одобрил проект закона, который может запретить Белому дому признавать полуостров, его воздушное и водное пространства частью России. Для президента Штатов сделано исключение: он может нарушить документ, если это будет соответствовать интересам национальной безопасности.

При одобрении проекта всеми палатами Конгресса, законопроект направят на подпись главе Штатов.

Крымский полуостров вернулся в состав России в марте 2014 года. Решение было принято жителями территориальной единицы. На референдуме более 90 процентов населения высказалось за присоединение к Российской Федерации. Вся передача территории соответствовала законам, нормам и правилам внутреннего и международного права. Однако Украина и страны, которые ее поддерживают, считают полуостров незаконно отобранным.