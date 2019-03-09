РФ и САР приветствуют помощь Иордании для беженцев

Координационные штабы России и Сирии в совместном заявлении поприветствовали стремление Иордании помочь сирийским беженцам, которые находятся на ее территории, вернуться на родину.

«Мы приветствуем настрой правительства Иордании на оказание всестороннего содействия сирийцам, находящимся на территории королевства, в их стремлении вернуться в места довоенного проживания и рассчитываем на дальнейшее участие наших иорданских коллег в реализации инициатив по возвращению сирийских беженцев и скорейшей ликвидации лагеря «Рукбан», — указано в сообщении.

В заявлении штабов вновь обратили внимание на катастрофическую ситуацию в лагере «Эр-Рукбан». Дети в возрасте до двух лет составляют большую часть ежедневно погибающих, как сообщают родственники беженцев. Штабы вновь призвали США ликвидировать поселение и покинуть сирийскую территорию.