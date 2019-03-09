Кемеровчанин спас соседку от гибели в пожаре

Жительница Кемерова едва не погибла минувшей ночью, в результате вспыхнувшего у нее дома пожара. Женщину спас сосед, который вовремя сообщил о возгорании сотрудникам МЧС.

Об этом утром 9 марта сообщает интернет-издание «Sibdepo».

«О пожаре сообщил сосед. Он рассказал, что у рядом стоящего дома открытым пламенем горит веранда и вероятнее всего внутри дома могут быть люди», - говорится в сообщении.

Пожарные, прибыв на место происшествия, вошли в горящий дом и обнаружили внутри женщину, которую вывели на улицу и передали медикам скорой помощи.

Также сообщается, что сообщение о пожаре поступило диспетчеру спасательной службы в 0.44 в ночь с 8 на 9 марта. К 1.32 огонь был ликвидирован. Участие в тушении пожара принимали 20 сотрудников МЧС, а также было задействовано пять единиц спецтехники.

«В результате огонь повредил деревянную обрешетку крыши и дощатую веранду, площадь пожара составила 62 квадратных метра», - добавили в пресс-службе спасательного ведомства.

Предварительно, причиной возгорания могли стать нарушения пожарной безопасности при эксплуатации электроприборов.