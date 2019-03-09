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10:18   9 Марта 2019
Россия

Затворы петербургской дамбы закрыли из-за угрозы наводнения

Затворы петербургской дамбы закрыли из-за угрозы наводнения

Дирекция Комплекса защитных сооружений в Санкт-Петербурге сообщила о закрытии затворов дамбы, так как уровень воды в Неве может достичь опасных значений.

Конструкцию привели в действие в 5.50 по московскому времени. Движение судов по Кронштадтскому корабельному фарватеру на время приостановили.

«По уточненным данным, максимальный подъем уровня воды в акватории Невской губы (водомерный пункт «Горный институт») ожидается 9 марта в 13.00 по московскому времени, по прогнозу +181 сантиметров БСВ (Балтийской системы высот) и квалифицируется как «опасное наводнение», — говорится в сообщении.

Главное региональное управление МЧС России указало, что решение о закрытии затворов связано с усилением ветра и возможным подъемом воды до опасного уровня.

Ранее синоптики прогнозировали, что 9 марта в Санкт-Петербурге пройдет сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду и повышение уровня воды. При подобных погодных условиях существует угроза разрушения ледового покрова рек и заливов. Спасатели призывают петербуржцев и гостей города не выходить на лед.

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Автор: Анна Манц
#санкт-петербург #дамба #наводнение

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